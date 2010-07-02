Международные валютные резервы НБУ выросли на 10,5%

По предварительным данным, международные валютные резервы Национального банка Украины в июне этого года выросли на 10,5% – до 29,5 млрд. долл. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, в июне т.г. на межбанковском валютном рынке Украины сохранялось доминирование предложения иностранной валюты над спросом на нее. Благодаря этому Нацбанк продолжал пополнять международные резервы, покупая иностранную валюту. Положительное сальдо его валютных интервенций в июне составило 864,6 млн. долл.

По данным НБУ, на протяжении июня гривня демонстрировала повышение своих рыночных котировок относительно доллара США: на межбанковском рынке она укрепилась на 0,19% – до 7,9053 грн./долл., а на наличном, по операциям продажи долларов США, – на 0,42%, до 7,9141 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июня на 0,23% – до 7,9070 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля – на 1,73% и 2,47%, соответственно, до 9,645 грн./евро и 2,5347 грн./10 рублей.