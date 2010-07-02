Украинцам нужно разрешить открывать валютные счета

Правительство поддержало инициативу председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила БРОДСКОГО, который настаивал на необходимости разрешить украинцам иметь валютные счета за рубежом.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы М.БРОДСКОГО, переданном УНИАН.

Законопроект, который позволит украинцам открывать счета в иностранной валюте за рубежом, будет доработан, сообщили в пресс-службе.

«Как вообще можно было запретить 3 миллионам человек, работающим за рубежом, иметь свои счета? Это просто нонсенс», – заявил председатель Госкомпредпринимательства.

Он считает, что нынешняя ситуация позволяет коммерческим компаниям завышать тарифы за перевод валюты и получать сверхдоходы.

Законопроект „О валютной регуляции и валютном контроле в Украине” был зарегистрирован народными депутатами в Верховной Раде еще в 2007 г., но так и не был принят.

Согласно законопроекту, резиденты (физические и юридические лица) будут иметь право без ограничений открывать счета в иностранной валюте в банках за пределами Украины, расположенных на территории государств, которые являются членами Организации экономического сотрудничества или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Также граждане смогут осуществлять расчеты по валютным операциям через открытые за рубежом счета и ввозить в Украину и вывозить валюту без ограничений.

В то же время Госкомпредпринимательства считает, что законопроект нуждается в доработке в части предотвращения возможных злоупотреблений в отдельных процедурах.