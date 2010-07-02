Доходная часть бюджета Киева за полугодие выполнена на 87%

Доходная часть бюджета Киева за первое полугодие выполнена на 87%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации начальник Главного финансового управления КГГА Виктор ПАДАЛКА.

Согласно официальной информации, доходы общего фонда бюджета города по состоянию на 29 июня 2010 г. без субвенций и дотаций составили 5 млрд. 758,4 млн. грн.

Доходы специального фонда на указанный период без учета собственных поступлений бюджетных учреждений составили 719,7 млн. грн., в т.ч. субвенции – 80,6 млн. грн., что составляет 83,6% к плану на первое полугодие, и на 3,2%, или на 21,4 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2009 г. В том числе спецфонд включает в себя поступления от отчуждения имущества, которое находится в коммунальной собственности, и которые составили за 6 месяцев этого года 236,5 млн. грн. (112,1% плановых), а также поступления от продажи земли – за первое полугодие этого года они составляли 222,9 млн. грн.

По данным В.ПАДАЛКИ, расходы общего фонда бюджета Киева по состоянию на 29 июня составили 6 млрд. 585,5 млн. грн. (82,1% плановых); специального фонда – 393,7 млн. грн. (54,2% плана на первое полугодие).

По словам начальника Главного финансового управления КГГА, с целью финансовой поддержки жилищно-эксплуатационных организаций города по состоянию на 29 июня на дотацию жилищному хозяйству из районных бюджетов направлено 1 млн. 671,6 тыс. грн. Это дало возможность жилищно-эксплуатационным организациям города обеспечить выплату заработной платы работникам, провести расчеты за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, техническое обслуживание лифтов и т. п.

Кроме того, как проинформировал В.ПАДАЛКА, за счет средств общего фонда городского бюджета профинансированы расходы на дотацию жилищно-коммунальному хозяйству для возмещения ОАО АК «Киевводоканал» разницы в тарифах общей суммой 19 млн. грн. и для возмещения расходов КП «Киевспецтранс», связанных с санитарной очисткой города и предоставлением услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых, крупногабаритных и строительных отходов, в сумме 648,3 тыс. грн.