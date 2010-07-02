Работодатели: единый социальный взнос несет угрозу

Под действие законопроекта о введении единого социального взноса подпадают субъекты упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, которые будут обязаны платить единый социальный взнос, что несет угрозу существованию упрощенной системы.

Об этом сказано в письме совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне, направленном вице-премьер-министру Украины Сергею ТИГИПКО, текстом которого располагает УНИАН.

«Рассмотрев проект Закона Украины «О сборе и учете единого социального взноса» (реестр. № 6525), принятый Верховной Радой Украины в первом чтении 18 июня 2010 года, совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне не может поддержать его концептуально», – отмечается в письме.

Согласно письму, предоставление дополнительных функций Пенсионному фонду (ПФ) обязательно приведет к необходимости увеличения численности государственных служащих в этом учреждении, а также потребует выделения дополнительных средств на переобучение персонала, техническое переоснащение рабочих органов. Также не обеспечивается предоставление единой отчетности, осуществление единой контролирующей функции. ПФ как контролирующий орган будет осуществлять проверку только порядка начисления и уплаты единого социального взноса, а в компетенции фондов социального страхования остается функция контроля за порядком расходования страховых средств. При этом работодатель должен отчитываться отдельно в ПФ о начислении и уплате взноса и отдельно в фонды социального страхования – о порядке использования средств фондов.

Предлагается взимать все виды страховых взносов с сумм страховых выплат по временной неработоспособности, а это не что иное, как «страховые взносы со страховых взносов».

Что касается распределения единого социального взноса, то это сумма размеров взносов по видам соцстрахования, а не распределение общей суммы в процентах в каждый фонд.

В законопроекте, по мнению работодателей, стоит предусмотреть норму, согласно которой размер взноса будет устанавливаться (и ежегодно пересматриваться) отдельным законом на основании актуарного расчета фондов по предоставлению Кабмина, согласованному со сторонами социального диалога, в Верховную Раду Украины.

Для юридических лиц, работающих в упрощенном режиме налогообложения, законопроект не предусматривает возможности зачисления части оплаченного предприятием единого налога в счет единого социального взноса. Таким образом, пребывание юрлиц на упрощенной системе налогообложения будет для них экономически нецелесообразным.

Кроме того, отмечается в письме, значительно усиливается ответственность плательщиков взносов: предложенные изменения в Уголовный кодекс также являются неприемлемыми. Даже действующая норма с учетом размеров взносов в ПФ уже приводит к тому, что за неуплату взносов в размере 17 тыс. грн. работодателю угрожают административные санкции в 8,5 тыс. грн.

Увеличивается также количество штрафных санкций, которые будут налагаться как на предприятие, так и на должностных лиц персонально.

ПФ, как и раньше, будет государственным учреждением, перспективы перехода которого на трехстороннее управление авторами законопроекта не рассматриваются, что противоречит пункту 12 раздела ХV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Законом не достигается тот социально-экономический эффект, которого ожидает общество, нет никаких позитивов ни для улучшения администрирования существующих взносов на социальное страхование, ни для субъектов социального страхования», – отмечается в письме работодателей.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О сборе и учете единого социального взноса».

Проектом закона предусматривается, что повышение эффективности работы фондов общеобязательного государственного социального страхования будет осуществляться за счет введения в Украине единой системы сбора страховых взносов, их учета и контроля за полнотой и своевременностью уплаты, а также единой информационной системы плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц. Законопроектом предусмотрено объединение функций по сбору страховых взносов и контролю за их уплатой и закрепление их за единым органом – Пенсионным фондом Украины.

Предполагается, что Пенсионный фонд также будет вести Государственный реестр социального страхования (реестр страхователей и реестр застрахованных лиц), что обеспечит более полный доступ к информации для застрахованных лиц относительно приобретенных ими страховых прав.

Законопроектом предусматривается введение единого социального взноса с 1 января 2011 года. Механизм исчисления, начисления и уплаты единого социально взноса будет функционировать по тому же принципу, по которому осуществляется уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.