МИД: Украина продолжит попытки вернуть активы Лазаренко

Украина продолжит попытки вернуть из США арестованные активы Павла ЛАЗАРЕНКО. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в прямом эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

Он напомнил, что в свое время был послом в Соединенных Штатах Америки и по совместительству в Антигуа и Барбуда. «...там хранятся, скажем так, деньги, которые, как было установлено американским правосудием, были переведены Павлом ЛАЗАРЕНКО в банк на этой территории», - отметил К.ГРИЩЕНКО. По его словам, он принимал участие в усилиях, направленных на возвращение этих средств в Украину.

«Я убежден в том, что мы продолжим эти усилия, они непростые, есть очень много интересов, очень много юридических зацепок, которыми пользуются адвокаты с разных сторон», - отметил министр.

По словам К.ГРИЩЕНКО на протяжении 15 лет Украина получала сигналы, что, в принципе, правительство США готово способствовать возвращению этих активов в Украину. При этом он отметил, что трудности заключаются в том, что эти средства находятся не в США, а в офшорной зоне.

«Потому нужна постоянная, настойчивая работа, и я думаю, что мы действительно потеряли очень серьезные возможности после завершения того процесса, который был, по сути, уже на выходе в 2004 году. К сожалению, здесь нужно будет очень серьезно разбираться и смотреть, что еще не потеряно», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2010 года экс-заместитель генерального прокурора Николай ОБИХОД призвал Генеральную прокуратуру активизировать работу над возвращением в Украину арестованных средств П.ЛАЗАРЕНКО. По его словам, 10 декабря 2009 года генпрокурор США Эрик ХОЛДЕР подтвердил информацию о возбуждении дела о конфискации активов П.ЛАЗАРЕНКО в Федеральном районном суде округа Колумбия. Всего предлагается конфисковать около 280 млн. дол., арестованных американскими органами юстиции на счетах в разных странах.

Н.ОБИХОД напомнил, что несколько лет назад Министерство юстиции США официально известило правительственные органы Украины и других заинтересованных лиц, которые могут претендовать на активы П.ЛАЗАРЕНКО, о праве предъявить свои претензии на эти средства, и воспользоваться своим правом принять участие в судебном процессе.

По словам Н.ОБИХОДА, генпрокурор США обратился в суд с требованием конфисковать указанные многомиллионные средства в пользу американского казначейства. В то же время, отметил экс-заместитель генпрокурора Украины, есть информация, что украинская сторона не осуществляет надлежащих активных действий, чтобы ускорить возвращение этих средств в Украину. «Не оказывается надлежащая помощь украинской стороны американским юристам в этом процессе и для отсуживания у ЛАЗАРЕНКО незаконно полученных доходов, которые происходят из Украины и сейчас в виде сотен миллионов долларов лежат на арестованных счетах”, – добавил Н.ОБИХОД.

Причиной такой пассивности со стороны украинской прокуратуры Н.ОБИХОД назвал то, что в материалах американского дела о конфискации фигурируют документы, согласно которым десятки миллионов долларов на счета П.ЛАЗАРЕНКО поступали со счетов, контролируемых руководителями корпорации “Единые энергетические системы Украины”. Он отметил, что руководитель этой корпорации Юлия ТИМОШЕНКО в иске, подтвержденном генпрокурором США Э.ХОЛДЕРОМ, названа «сообщником» П.ЛАЗАРЕНКО. “В течение 1996 и 1997 годов ТИМОШЕНКО и ее сообщники использовали компании, которые находились под ее контролем, среди прочих такие как ЕЭСУ, UEIL и Somolli Enterprises LTD, для платежей ЛАЗАРЕНКО на общую сумму, по меньшей мере, 162 млн. долларов США. ЛАЗАРЕНКО получил эти денежные средства в результате своего положения как должностного лица Украины...”, – процитировал Н.ОБИХОД один из пунктов иска.

Он напомнил, что, в отличие от Украины, российские правоохранительные органы довели до конца уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению ее в организации дачи взяток чиновникам Министерства обороны РФ, и она была вынуждена обратиться в прокуратуру России с письменным согласием на закрытие этого дела по не реабилитирующим основаниям – за давностью.

По словам Н.ОБИХОДА, даже в американском деле о конфискации активов П.ЛАЗАРЕНКО россияне пытаются заявить свои претензии на средства П.ЛАЗАРЕНКО. “А что же наша, украинская сторона? Я бы хотел, чтобы наша общественность узнала от генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, что предпринимает Генпрокуратура Украины для того, чтобы вернуть в Украину средства ЛАЗАРЕНКО, в том числе те, что получены от супругов ТИМОШЕНКО”, – заявил Н.ОБИХОД.