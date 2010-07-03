Янукович подписал закон об обязанностях страховщика

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в статью 988 Гражданского кодекса Украины (относительно обязанностей страховщика)”.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 15 июня.

Закон вносит изменения в Гражданский кодекс Украины путем изложения в новой редакции нормы, которая определяет правовой статус страхователя относительно заключения договора страхования.

Предусмотрено, что по заявлению страхователя, в случае осуществления им мер, которые уменьшили страховой риск, или в случае увеличения стоимости имущества, должны быть внесены соответствующие изменения в договор страхования (раньше предусматривалось, что по заявлению страхователя, в случае осуществления страховщиком мер, которые уменьшили страховой риск, или в случае увеличения стоимости имущества, необходимо перезаключить с ним договор страхования).