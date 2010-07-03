Янукович одобрил изменения в закон о пенсиях

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной” 15 июня.

Законом предусмотрено, что пенсионерам, которые находятся на полном государственном иждивении, независимо от названия учреждения (заведения), пенсия за особые заслуги выплачивается в полном объеме.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что по состоянию на 1 января 2008 года на обслуживании на постоянной основе в территориальных центрах социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан находилось 6455 пенсионеров, из них около 500 человек получают пенсию за особые заслуги.

Дополнительные расходы государственного бюджета, исходя из данных о размерах прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 2008 год, составляют около 500 тыс. грн.