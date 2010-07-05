МИД РП: Украина осенью может договориться с ЕС о средствах

Украина осенью может договориться о финансировании реформ в государстве в рамках инициативы Европейского Союза „Восточное партнерство”.

Такую мысль корреспонденту УНИАН высказал уполномоченный МИД Польши по делам “Восточного партнерства” Анджей ЦЕШКОВСКИЙ.

Он отметил, что на сегодняшний день среди шести включенных в эту инициативу стран лишь Молдова подписала договор по реализации реформ в рамках двусторонних проектов „Восточного партнерства”.

По его словам, Молдова, в соответствии с достигнутыми с Еврокомиссией договоренностями, на реформы (которые, в первую очередь, предусматривают введение демократических стандартов государственного управления - УНИАН) получит до 2014 года 40 млн. долларов.

А.ЦЕШКОВСКИЙ не уточнил, какую сумму на аналогичные цели может получить Украина, отметив, что, в целом, бюджет этой части „Восточного партнерства” составляет 173 млн. евро.

По его словам, сумма средств, как для Украины, так и для других государств будет определена в ходе переговоров.

„Они (Еврокомиссия - УНИАН) твердят, что это последняя фаза переговоров. Думаю, после завершения сезона летних отпусков будем иметь подписанный меморандум”, - сказал собеседник агентства.

А.ЦЕШКОВСКИЙ подчеркнул, что Польша, которая в 2008 году инициировала совместно со Швецией „Восточное партнерство”, заинтересованная в скорейшем запуске проектов.

Он добавил, что поляки имеют самый больший опыт сотрудничества с украинскими государственными институтами, а также практическую информацию о переходе от плановой социалистической к рыночной экономике, которой не владеет большинство западных государств Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в конце мая еврокомиссар по расширению ЕС Стефан ФЮЛЕ заявил, что реализация первого проекта “Восточного партнерства” начнется во второй половине 2010 года.

"Восточное партнерство" предусматривает активизацию сотрудничества Евросоюза с восточными соседями.

Программа, на реализацию которой выделены 600 млн. евро, включает Украину, Беларусь, Грузию, Азербайджан, Армению и Молдову.

К 2014 году 350 млн. евро планируется израсходовать на многосторонние проекты, 175 млн. евро - на реформы в этих странах, и 75 млн. евро - на проекты регионального развития.