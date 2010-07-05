МВФ даст Польше кредит на 20,43 млрд долл.

Руководство Международного валютного фонда одобрило однолетнее соглашение о выделении Польше кредита в размере 20,43 млрд долл. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу вашингтонской штаб-квартирой фонда.

В нем отмечается, что средства будут выделены в рамках так называемой "гибкой кредитной линии". Эта программа МВФ была создана весной прошлого года для оказания поддержки странам в борьбе с экономическим кризисом, передает ИТАР-ТАСС.

"Серьезные шаги в экономике позволили польским властям вести антициклическую монетарную и налоговую политику", - сказал в этой связи первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски. Он отметил "очень серьезные экономические основы" польского правительства. По его словам, это "вкупе с выделением нового кредита создает Польше очень сильные позиции в борьбе с потенциальными экономическими рисками".