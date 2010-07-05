Межбанк: котировками на открытии 7,9030/7,9180 грн./долл.

Сегодня в США продолжают праздновать День независимости, в связи с чем торги по доллару возможны только валютированием ТОМ.

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись снижением котировок – 7,9030/7,9180 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2538/0,2544, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9120/9,9325. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2538/1,2540 (пятница – 1,2525/1,2527).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9087 грн./долл.