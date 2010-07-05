Тимошенко будет просить МВФ не давать Украине кредит

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиционное правительство сегодня на внеочередном заседании планирует принять текст обращения к Международному валютному фонду с призывом отказаться от кредитования украинской власти.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об она заявила в эфире телеканала ТВі.

"Мы будем принимать открытое обращение к Международному валютному фонду не предоставлять ЯНУКОВИЧУ эти деньги, потому что они хотят использовать эти деньги на возвращение 5,4 млрд. дол. компании "РосУкрЭнерго" и, по сути, задействовать их в мощной коррупции", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, соответствующее обращение будет направлено всем лидерам государств, являющимися учредителями Международного валютного фонда.

"Мы разложим всю эту ситуацию полностью. Мы покажем, что сегодня ЯНУКОВИЧ сознательно проиграл суд, который должен был быть в интересах Украины", - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что выполнение решения Стокгольмского арбитража по возвращению природного газа компании "РосУкрЭнерго" повлияет на выплату пенсий и заработных плат, на стабильность национальной валюты, на состояние золотовалютного резерва Украины.

"Один из судей Стокгольмского суда сообщил средствам массовой информации, что он был поражен тем, как Украина сдает свои национальные интересы в Стокгольмском суде. Я напомню, что сущность Стокгольмского арбитража – это фиксировать договоренности между сторонами. Они не судят в классическом смысле этого слова, а, по сути, фиксируют договоренности между сторонами", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% «РосУкрЭнерго».

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «РосУкрЭнерго» получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении «РосУкрЭнерго» около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

3 июля МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долларов.