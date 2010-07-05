Парламент завтра рассмотрит проекты Бюджетного кодекса

Верховная Рада завтра рассмотрит во втором чтении проект Бюджетного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, после рассмотрения проекта Бюджетного кодекса парламент рассмотрит “по мере готовности” законопроект о судоустройстве и статусе судей.

После этого, сказал В.ЛИТВИН, парламент планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме, а затем - проект Налогового кодекса.

В то же время это не значит, что все эти проекты будут рассмотрены именно завтра, это просто определенная очередность их рассмотрения. «Это те ключевые моменты, которые нас не пускают в свободное плавание, то есть не дают возможности завершить сессию», - сказал В.ЛИТВИН.