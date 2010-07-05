Экс-зам.министра юстиции не выплачивает кредит в 4,7 млн.дол.

Частное акционерное общество “Сведбанк Инвест” заявляет, что бывший заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК отказывается платить задолженность по кредитным договорам в размере 4,73 млн. долларов.

Об этом говорится в исковом заявлении от 16 марта 2010 года частного акционерного общества “Сведбанк Инвест” о взыскании суммы долга с ответчика Е.КОРНИЙЧУКА, копия которой есть в распоряжении УНИАН.

Как объяснил агентству источник в банке, «экс-заместитель министра юстиции Е.КОРНИЙЧУК, будучи народным депутатом от фракции Блока Юлии Тимошенко, в 2007 году выступил поручителем по кредитам ряда физических лиц на общую сумму 4 млн. 730 тыс. долларов США».

По словам источника, «на сегодняшний день эти кредиты не возвращены, а Е.КОРНИЙЧУК отказался выполнить свои обязательства в соответствии с договорами поручительства по этим кредитами».

«На сегодняшний день частное акционерное общество «Сведбанк Инвест» является кредитором по указанным кредитным договорам, и 16 марта 2010 года обратилось в Печерский районный суд г. Киева с требованием вытребовать с Е.КОРНИЙЧУКА 4 млн. 730 тыс. долларов США», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Е.КОРНИЙЧУК заявил УНИАН, что “не заключал никаких кредитных соглашений со “Сведбанк Инвест”. “Это какая-то ошибка. Я не видел никаких документов. Есть правовые пути решения таких вопросов”, - заявил он.