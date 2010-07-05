Межбанк к 12.00: доллар упал

Сегодня в США продолжают праздновать День Независимости, в связи с этим торги по доллару возможны только валютированием ТОМ. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись следующими котировками - 7,9030/7,9180, к 12:00 цены снизились - 7,9055/7,9165 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2538/0,2544, к 12:00 цены составили 0,2539/0,2543.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился и к 12:00 установился на уровне 31,1300 (+0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2538/1,2540, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9120/9,9325, к 12:00 цены понизились до 9,9115/9,9310.