Налоговый кодекс будет принят до конца сессии?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что Налоговый кодекс будет принят до конца текущей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявление председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея ТЕРЕХИНА о том, что на рассмотрение поправок к Налоговому кодексу нужно шесть недель. «Спешу вас успокоить, что по этому вопросу решение будет, причем решение будет хорошее и ответственное», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что не стоит пугать парламент тем, сколько времени ему нужно для рассмотрения поправок к тому или иному проекту. «Я к этому мог бы добавить, что нужно уничтожить полтора гектара леса для того, чтобы произвести бумагу, а после того напечатать соответствующие материалы для рассмотрения депутатам. Расчеты поражающие, те, что в служебной записке приводит комитет», - сказал председатель ВР.

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что есть соответствующая народная пословица: «Глаза боятся, а руки и мозги должны работать».

Отметим, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после принятия проекта Налогового кодекса в первом чтении в Верховную Раду поступило свыше 6 тысяч замечаний.

Лидет БЮТ - Юлия Тимошенко заявила, что каждую вносимую факцией блока поправку оппозиционеры будут требовать рассматривать в отдельности.

МВФ согласовал на уровне экспертов предоставление Украине займа на 14,9 млрд.долл. К середине июля руководство Фонда примет окончательное решение. Среди условий - принятие Бюджетного и Налогового кодексов.