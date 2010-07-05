Литвин: Налоговый кодекс будет принят до конца сессии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что Налоговый кодекс будет принят до конца текущей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявление председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея ТЕРЕХИНА о том, что на рассмотрение поправок к Налоговому кодексу нужно шесть недель. «Спешу вас успокоить, что по этому вопросу решение будет, причем решение будет хорошее и ответственное», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что не стоит пугать парламент тем, сколько времени ему нужно для рассмотрения поправок к тому или иному проекту. «Я к этому мог бы добавить, что нужно уничтожить полтора гектара леса для того, чтобы произвести бумагу, а после того напечатать соответствующие материалы для рассмотрения депутатам. Расчеты поражающие, те, что в служебной записке приводит комитет», - сказал председатель ВР.

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что есть соответствующая народная пословица: «Глаза боятся, а руки и мозги должны работать».

Также В.ЛИТВИН заявил, что Верховной Раде придется работать в пленарном режиме еще, как минимум, 14 и 15 июля.

«Ориентировочно, 14 и 15 июля, я думаю, что Верховная Рада Украины будет работать», - сказал он.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что до 8 июля включительно народные депутаты имеют право вносить свои предложения для рассмотрения во втором чтении проекта закона о местных выборах.

После этого, по словам В.ЛИТВИНА, эти поправки будут унормированы, и законопроект будет подготовлен ко второму чтению.

«Продление работы этой сессии – это та данность, с которой нужно всем смириться и продемонстрировать большую активность и результативность», - сказал председатель ВР.

Как известно, по плану текущая пленарная неделя, с 6 по 9 июля, является последней неделей работы Верховной Рады VI созыва.