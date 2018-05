Латвийский AS PrivatBank открыл филиал в Италии

Латвийский AS PrivatBank, «дочка» "ПриватБанка", открыл филиал в Италии.

Об этом сообщается на сайте банка.

"AS PrivatBank Filiale in Italia расположен в историческом центре Рима рядом с Ватиканом по адресу Via Vespasiano 46a/b", - говорится в сообщении банка.

Филиал, прежде всего, ориентирован на обслуживание граждан Украины, России и Латвии, которые работают или отдыхают в Италии.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 91,979 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 81,179 млрд. грн., обязательства – 81,493 млрд. грн., уставный капитал – 7,811 млрд. грн., собственный капитал – 10,485 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «ПриватБанк» получил чистую прибыль в размере 215,422 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.

Региональная сеть "ПриватБанка" в Украине насчитывает более 3 тыс. отделений и филиалов. "ПриватБанк" владеет зарубежными банками – "Москомприватбанк" (Россия), AS PrivatBank (Латвия), "TаоПриватБанк" (Грузия), имеет филиалы на Кипре, в Португалии и в Италии, а также представительства в Казахстане, Китае, Испании и Германии.