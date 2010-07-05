Эксперт: новый кредит МВФ частично пойдет на выплаты
По предыдущему кредиту
Средства ожидаемого нового кредита для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) частично будут направлены на проведение выплат по предыдущему кредиту.
Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.
«Нужно напомнить, что мы брали предыдущие 16 млрд. долл. осенью 2008 года и выплаты по этому кредиту начнутся уже осенью 2010 года, соответственно часть этих средств (из 14,9 млрд. долл. - УНИАН) пойдет на покрытие предыдущего кредита Фонда, для того чтобы эти выплаты не давили на текущий счет (счет текущих операций платежного баланса - УНИАН) Украины», - отметил А.ЖОЛУДЬ.
При этом он напомнил, что все еще остается непонятной ситуация с последним треншем кредита stend-by, привлеченного в 2008 году. Таким образом, заявления МВФ о вероятном предоставлении Украине нового кредита могут являться просто стимулом для правительства начать проводить реформы, и чтобы Фонд имел основания предоставить последний транш по кредиту 2008 года.
«Несмотря на то, что говорится о новом кредите, пока еще нет окончательных слов о том, что мы хотя бы осенью этого года получим последний транш по предыдущему кредиту, а мы знаем как работает МВФ — он сначала завершает одну программу, а потом начинает другую. Поэтому эти 14,9 млрд. долл. выглядят как некий пряник, учитывая то, что по старому кредиту осталось около 4 млрд. долл. (3,8 млрд. долл. - УНИАН), что, возможно, не является достаточным для правительства для проведения экономических реформ», - сказал эксперт.
Что касается суммы кредита, то, по мнению А.ЖОЛУДЯ, правительство решило перестраховаться на случай ухудшения ситуации в мировой экономике и, соответственно, негативного влияния такого ухудшения на экономику Украины.
«Действительно, есть проблема в том, что у нас пока остаются вопросы о том, будет ли очередное экономическое ухудшение, возможно, МВФ выделяет средства именно с той точки зрения, что если будет ухудшение экономической ситуации в мире, это вызовет трудности с украинским экспортом, и мы не сможем опять, как осенью 2008 года, нормально работать с долгами, то чтобы эти деньги (14,9 млрд. долл. - УНИАН) помогли. Это скорее перестраховка», - считает А.ЖОЛУДЬ.
Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.
Всего в рамках реализации программы Украина получила три транша кредита МВФ на сумму около 11 млрд. долл. Предоставление четвертого транша ожидалось в ноябре в размере 3,8 млрд. долл. по итогам третьего пересмотра программы сотрудничества.
Миссия МВФ завершила работу в Украине в конце октября 2009 года при этом каких-либо позитивных заявлений о завершении пересмотра сделано не было.
3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл.