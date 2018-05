Кредит: МВФ, похоже, "за". Тимошенко – "против"…

Украинской власти таки удалось выдавить из Международного валютного фонда обещание кредита в более-менее конкретных выражениях. Пока, правда, договоренность о предоставлении 14,9 млрд. долл. займа на 2,5 года достигнута на уровне экспертов. Как отметил руководитель Миссии МВФ по Украине Танос Арванитис, данное решение подлежит одобрению со стороны менеджмента и Совета директоров МВФ, которые рассмотрят этот вопрос в конце июля, «после того, как будут приняты законодательные изменения, касающиеся бюджета и финансового сектора”. Он отметил и «пожелания» Фонда.

Что день грядущий нам готовит...

Итак. “Среди направлений экономической политики, предусмотренной программой (сотрудничества с Фондом. - ред.), необходимо отметить корректировку фискальной ситуации, направленную на ограничение дефицита консолидированного бюджета до 5,5% ВВП в 2010 году и 3,5% ВВП в 2011 году, имея целью обеспечить неуклонное сокращение государственного долга”, - подчеркивает эксперт МВФ.

Кроме того, среди условий и корректировка фискальной ситуации, и более рациональное планирование расходов. «Реформы финансового сектора сосредоточены на возобновлении здоровой банковской системы, в том числе за счет обеспечения адекватного уровня капитализации банков и усиления независимости Национального банка Украины”, - отметил руководитель миссии.

Что касается «советов» по поводу модернизации топливно-энергетического комплекса, то они, по мнению Фонда, будут способствовать укреплению газового сектора и улучшению финансовой позиции «Нафтогаза», ограничивая дефицит НАК до 1% ВВП в 2010 году и обеспечивая его сбалансированную финансовую позицию в 2011 году с одновременной защитой наиболее уязвимых групп населения.

“Реформы в области законодательства будут направлены на модернизацию экономики и улучшение среды для предпринимательской деятельности, возобновление активного экономического роста в следующие годы».

Вот в принципе и все, что ожидает от Украины Фонд, давая в займы кругленькую сумму. Кто же даст в долг без определенных условий… Причем это касается не только такую «развивающуюся» страну, как Украина. Своими благими действиями МВФ осчастливил и более экономически стойкие государства. Теперь им приходится тысячами увольнять госслужащих, сокращать социальные выплаты, урезать оклады, увеличивать пенсионный возраст, повышать тарифы на коммунальные услуги и прочее, прочее, прочее. В ответ на такие вынужденные меры те, кого как раз они касаются, бастуют на полную катушку, парализуя транспортное движение, отрезая связь и «бомбя» кварталы зажигательной смесью. У нас все проходит более спокойно, просто мы не вкусили лучшую жизнь…

Тратить чужие деньги - украинский способ выживания

Главное для выполнения - сокращение бюджета до 5,5% ВВП в 2010 г. (что и так заложено в госбюджете) и до 3,5% - в 2011-м. Также до 1% ВВП надо сократить дефицит Нафтогаза. Выполнение этого условия может поднять тарифы на газ, как для промышленности, так и для населения. А сокращение дефицита бюджета заставит «подшить» соцвыплаты, заработные фонды со всеми вытекающими последствиями. Но это - догадки, если же власть, что у нас не принято, таки расскажет правду, что же придется сделать ради денег заморского кредитора, то мы сможем «смелее» посмотреть в будущее…

А теперь немного цифр. Внешний госдолг Украины сейчас составляет 27,2 млрд. долл. После получения очередных 15 млрд долл. от МВФ сумма увеличится до 42 млрд. долл. В пересчете на каждого украинца выходит порядка 900 долларов. Немаловажно, по какому принципу будем рассчитываться, но позиции договора пока не расписаны… для нас.

Как же без одалживания выжить: объем заимствований, предусмотренный государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн. Из них внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.).

***5 ноября 2008 года МВФ принял решение о выделение Украине кредита stand by на сумму около 16,4 миллиардов долларов для преодоления проблем в экономике. 10 ноября 2008 года Украина получила первый транш кредита stand by в размере 4,5 млрд. долларов. 8 мая совет директоров МВФ одобрил выделение Украине второго транша кредита "stand by" и уже 14 мая 2009 года Украина получила в свое распоряжение средства в размере 2,625 миллиардов долларов.

Третий транш был получен в августе 2009 в размере 3,3 млрд долл. Четвертый не поступал, власть договаривалась о новой программе сотрудничества на сумму 12-19 млрд долл.

Блажен, кто верует

История, как известно, повторяется, поэтому нет ничего удивительного, что сюжет с МВФ не стал исключением. Как же нынешняя власть изгалялась по поводу получения Украиной кредита Фонда, когда у руля была команда Тимошенко. Дескать, обойдемся, а полученные деньги – долговое обязательство на многие годы для каждого украинца. «Учитывая политику МВФ, который, несмотря на провал своей программы, продолжает деньги давать, он преследует, прежде всего, какие-то свои цели, мне непонятные, и, наверное, политический подтекст здесь есть», - заявлял, будучи в оппозиции, нынешний премьер Николай Азаров.

Теперь его позицию заняла Юлия Тимошенко. И повод для яркого противостояния найден отличный. История с решением Стокгольмского арбитража.

***8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% «РосУкрЭнерго».

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «РосУкрЭнерго» получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении «РосУкрЭнерго» около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа. Юлия Тимошенко обнародовала документы, согласно которым Нафтогаз отказался от защиты своих прав, тем самым обрек себя на долги. Хотя доказать его непричастность можно, согласно договорам.

Ю.Тимошенко заявляет, что оппозиционное правительство намерено обратиться в МВФ с призывом отказаться от кредитования украинской власти.

"Мы будем принимать открытое обращение к Международному валютному фонду не предоставлять Януковичу эти деньги, потому что они хотят использовать эти деньги на возвращение 5,4 млрд. дол. компании "РосУкрЭнерго" и, по сути, задействовать их в мощной коррупции", - сказала экс-премьер.

Леди Ю может вставить палку в колесо. К примеру, политолог Владимир Поляков считает, что Украина из-за всей этой газовой ситуации может остаться без денег МВФ. «Бюджетная дыра в результате решения по RosUkrEnergo может достигать для Украины около 5 млрд. долларов, что соизмеримо с траншем МВФ. Поэтому Международный валютный фонд вряд ли будет кредитовать экономику, где власть отдает 5 миллиардов спонсорам своей избирательной кампании, просто так и почти без борьбы. Тем более что МВФ ставит жесткие условия относительно уменьшения дефицита украинского бюджета», - считает эксперт. Вместе с тем В.Поляков предположил, что МВФ может порекомендовать украинскому правительству не передавать RosUkrEnergo газ.

Даст, не даст – зачем гадать на ромашке. Украине и этих-то средств не хватит. Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр Жолудь отмечает, что Украина будет вынуждена выходить на внешние рынки заимствований независимо от результатов переговоров с МВФ.

«Тут вопрос не столько в желании, сколько в необходимости. Сегодня нужно закрывать дырку в бюджете. Обычно у нас в бюджете в течение года был профицит, сейчас же наблюдается достаточно стабильно дефицит даже не по завершении кварталов, когда у нас обычно дефицит выходил каждый конец квартала и конец года». По его словам, возможность привлечения дополнительного ресурса на внутреннем рынке достаточно ограничена, кроме того, предложение ресурсов снизится с выпуском НДС-облигаций.

«Внутренние источники достаточно ограничены, особенно после выпуска НДС-облигаций, которыми будут более активно заниматься, поэтому на внутреннем рынке, для того, чтобы занять, необходимо было бы повышать ставку. Соответственно, нужно выходить на внешний рынок. То есть, это не столько желание правительства, сколько необходимость», – отметил А.Жолудь.

Но не стоит пугаться долговой ямы. Власть, впрочем, как в свое время дела и Тимошенко, заявляет, что если МВФ не даст денег, то Украина не попадет в безвыходное положение. Вице-премьер Сергей Тигипко заявлял, что решить финансовые проблемы можно будет путем привлечения средств в отдельных странах и на внутреннем рынке (отдельная страна, это, судя по всему, - Россия. Как известно, ВТБ банк уже предоставил Украине 2 млрд долл., вскоре будет и второй транш на такую же сумму).

Он также отметил, что кроме выхода на внешние рынки заимствований, Украине придется прибегать к заимствованиям и на внутреннем рынке. «Я могу сказать лишь одно – что это будет намного хуже, чем работать с МВФ, поскольку после средств МВФ идут большие деньги Всемирного банка и ЕС. Они будут дешевые, придут извне и усилят гривню. Нам выгоднее иметь программу с МВФ, Евросоюзом и Всемирным банком», - отметил С.Тигипко.

А экономист ИК Dragon Capital Елена Белан считает, что кредитная поддержка со стороны России лишь временно решит проблему финансирования дефицита бюджета Украины, при этом возобновление сотрудничества с МВФ будет способствовать оздоровлению государственных финансов и упростит доступ к другим источникам внешнего финансирования. «Одобрение кредитной программы Фондом позволит Украине активизировать переговоры со Всемирным Банком и Европейской комиссией, которые готовы предоставить Украине недорогое и долгосрочное финансирования, и создаст более благоприятные условия для выхода на рынок еврооблигаций», - считает Е.Белан (Еврокомиссия поддержала решение о выделении Украине 500 млн. евро. Эти средства должны дополнить помощь Украине Международного валютного фонда, а также одобренную в 2002 году, но не израсходованную ссуду Евросоюза в размере 110 млн. евро - авт.).

По словам эксперта, «последние бюджетные данные показывают, что правительственные планы по увеличению бюджетных поступлений на этот год могут оказаться слишком амбициозными. По нашим оценкам, без принятия дополнительных мер, направленных на уменьшение дефицита бюджета, его показатель по результатам года составит 6,5% ВВП в 2010 г., по сравнению с правительственным прогнозом 5,3% и прошлогодним показателем 5,8% ВВП (с учетом дефицита Пенсионного фонда, но не включая дефицит «Нафтогаза».

И еще одно мнение. Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, на сегодняшний день кредиты Международного валютного фонда не являются для Украины жизненно необходимыми. «На сегодня деньги МВФ Украине нужны, но не критически. Украине более критически необходимо провести реформаторские преобразования, которые бы обеспечивали финансовый рост…», - отметил он.

По мнению Я.Жалило, Украине необходимо реализовать собственную программу реформ, не привязываясь к обязательствам перед МВФ, и тогда апеллировать к получению такого страхового кредита, опираясь на реализацию программы. Эксперт также отметил, что кредиты МВФ не направлены на возобновление роста экономики страны.

Не помешает вспомнить о Бюджетном и Налоговом кодексах. Они в данной истории играют не последнюю роль. Принять столь важные финансовые документы Рада собирается в течение текущей сессии (до 15 июля). Другими словами, до заседания МВФ, на котором примут окончательное решение о выделении помощи. Их, конечно, протянет коалиция – для того и создана. Но, к примеру, Налоговый кодекс уже получил, как заявил первый вице-премьер Андрей Клюев, 6 тысяч замечаний (!) Ю.Тимошенко утверждает, что фракция БЮТ будет требовать рассмотрения 1000 оппозиционных предложений постатейно. Можете представить, на что наш Налоговый кодекс, собранный впопыхах, будет похож, вернее, как с ним потом жить отечественным предпринимателям, которые и без того задавлены фискальными инициативами. Власть обещает в процессе исправлять ошибки. Но нет ничего более постоянного, чем что-либо временное…

Кто победит в борьбе за новый займ МВФ - оппозиция или власть, покажут ближайшие максимум три недели. Только не в этом главное. Если подсчитать, сколько за все время своей независимости Украина получила денежной помощи, то становится больно за «бесцельно прожитые годы». Понятно, если бы мы не тратили деньги на приобретение того, о чем нам власть не докладывает, а мы только догадываемся, а вбрасывали средства в модернизацию экономики, энергосбережение, в общем, туда, куда это делают цивилизованные страны, не рассчитывая на быструю отдачу, а живя на перспективу, то за 20 лет гордого суверенитета мы смогли бы стать не только действительно независимыми, но и прочно стоящими на ногах. А так, какая разница сколько и куда пойдет одолженных денег, заем все равно будет, и будет он висеть мертвым грузом на нас с вами, на наших внуках и правнуках, а деньги растворятся в «неизвестном» направлении. Как это было с тремя траншами МВФ и предшествующими «спасательными кругами». То-то и оно…

Елена Быстрицкая (УНИАН)