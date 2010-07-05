Товарооборот Украины и РФ достиг 10 млрд. долларов

В январе-апреле т.г. товарооборот Украины и РФ достиг 10 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании Президиума Правительства РФ.

«Постепенно уходят в прошлое проблемы, вызванные глобальным экономическим кризисом: за январь-апрель 2010 года взаимный товарооборот вырос на 86% и достиг 10 млрд. долл.», - сказал В.ПУТИН .

По его словам, с новым Президентом и Правительством Украины удалось выйти на очень высокий уровень межгосударственных контактов. «Снимаем искусственные барьеры, которые мешали ранее конструктивному сотрудничеству, буквально за несколько месяцев наработали весомый портфель совместных проектов», - сказал он.

Он отметил, что речь прежде всего идёт о тех отраслях, где кооперация России и Украины принесет нашим странам весомые конкурентные преимущества, в частности это авиа- и судостроение, энергетика, транспорт.

В тоже время, он признал, что не смотря на преимущества в этих областях «есть и большое количество не решенных пока проблем».

«Наши предприятия между тем многое объединяет. На протяжении десятилетий они работали в одной производственной цепочке. И эти связи надо восстанавливать, вплоть до образования интегрированных структур», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он напомнил, что сейчас стороны договариваются о создании на базе российской Объединенной авиационной корпорации и украинской компании «Антонов» совместного предприятия - для продвижения самолётов семейства Ан на внешних рынках.