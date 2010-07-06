Евро на торгах теряет позиции

09:32, 06 июля 2010
Финансы
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Доллар подешевел против иены

Евро в понедельник, 5 июля, снижался к доллару на ожиданиях сохранения Европейским центральным банком (ЕЦБ) рекордно низкой ставки на фоне проводимой в отдельных странах региона политики жесткой экономии.

К 18.00 евро подешевел до 1,2519 доллара против 1,2550 доллара за евро днем ранее. Доллар, в свою очередь, уменьшился в цене по отношению к иене - до 87,74 иены за доллар против 87,79 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,28% - до 84,67 пункта.

ЕЦБ в четверг примет решение по ставке. Как полагают аналитики, она будет сохранена на исторически минимальном уровне в 1% и еще долгое время будет держаться на этой отметке, так как макроэкономический фон, включая долговые проблемы ряда стран региона, не позволят ЕЦБ пойти на дальнейшее сворачивание мер поддержки, передает РИА "Новости".

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