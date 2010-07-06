Золото набирает в цене

Стоимость золота росла в понедельник, 5 июля, на фоне опасений, что процесс восстановления экономики может замедлиться, что увеличивает спрос на металл как безопасное средство для инвестиций.

Августовский фьючерс на золото в ходе электронных торгов в Нью-Йорке по состоянию на 18.00 мск подорожал на 0,1% - до 1208 доллара за тройскую унцию. Торги на бирже Comex в понедельник не проводятся в связи с празднованием в США Дня независимости.

На прошлой неделе падение стоимости золота на 3,5% оказалось сильнейшим с конца мая текущего года, передает РИА "Новости".