Томенко: Кредит МВФ нужен для собственной экономики

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что Украине нужен кредит Международного валютного фонда для собственной экономики, а не для владельцев «РосУкрЭнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он считает, что сегодня в дискуссии по выделению кредита МВФ, кроме традиционно проблемы – цены этого кредита, а точнее условий, на которых он выделяется, добавляется еще одна не менее значимая – этот кредит будет использован на проведение реформ в экономике (в сфере энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, здравоохранения и пр.) или данный кредит будет возвращен как долг «РосУкрЭнерго» во исполнение решения Стокгольмского суда.

Н.ТОМЕНКО отметил, что оппозиция не против выделения кредита МВФ, однако против того, чтобы данные средства, вместо того, чтобы пойти на поддержку собственной экономики, пошли на поддержку владельцев «РосУкрЭнерго».