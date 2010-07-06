Симоненко: Тигипко ответственен за несовершенный Налоговый кодекс

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что правительство должно рассмотреть вопрос ответственности вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО за непрофессионально подготовленный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

«Надо рассмотреть ответственность ТИГИПКО за то, что он сделал – внес на рассмотрение парламента непрофессиональный и неподготовленный проект закона», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Тем самым, по его словам, С.ТИГИПКО показал свою несостоятельность и безответственность в государственных вопросах, которые ставила перед ним коалиция.

П.СИМОНЕНКО добавил, что этот вопрос он обсуждал с руководством Кабинета министров.