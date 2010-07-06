Кредит МВФ будет направлен на покрытие дефицита бюджета

Новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) будет важным фактором стабильного экономического развития Украины в 2010 году.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

По его мнению, «учитывая хорошие показатели экономического роста в первом полугодии 2010года, значительное внешнее финансирование подержит стабильность финансовой системы и государственных финансов Украины, а также выступит стимулом экономического роста».

Как считает аналитик, от выделения нового кредита МВФ, можно ожидать следующих последствий. В частности, повысится долгосрочная платежеспособность Украины. Учитывая рост международных резервов НБУ до 29,5 млрд. долл. на конец июня, новые валютные поступления обеспечат высокий уровень прочности при обслуживании внешних долгов. Помимо этого, сотрудничество с МВФ станет важным индикатором для иностранных инвесторов и финансовых институтов для продолжения сотрудничества с Украиной. Также данное соглашение будет способствовать успешному размещению суверенных еврооблигаций.

Кроме того, полагает А.ЛОЗОВОЙ, кредит значительно улучшит показатели выполнения бюджета на 2010 год. Правительство сможет погасить кредит от ВТБ, полученный ранее на финансирование бюджетного дефицита. Учитывая, что бюджетный дефицит в 2010году может значительно превысить запланированный уровень в 5,3% от ВВП, кредит от МВФ уменьшит необходимость в непрямой монетизации дефицита. Новый кредит от МВФ в первую очередь будет направлен на финансирование дефицита бюджета в 2010 году. Учитывая, что текущий счет платежного баланса на данный момент практически сбалансирован, а финансовый счет продемонстрировал существенный профицит, кредит будет использован для покрытия государственных расходов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине займа на сумму 14,9 млрд. долл.