Экономист считает, что Украина получит от МВФ 5 млрд. долларов

Украина получит от Международного валютного фонда в 2010 году кредитные средства на сумму 5 млрд. долларов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «заявление миссии МВФ выдержано в очень благосклонной по отношению к Украине тональности, и маловероятно, что Совет директоров Фонда не поддержит выделение средств». Данная новость является позитивной для украинских еврооблигаций. Она также поможет правительству с новым размещением суверенных еврооблигаций, road show по которому должно начаться 7 июля т.г.

А.БЛИНОВ считает, что положительное решение МВФ является сигналом для инвесторов покупать корпоративные еврооблигации на длинном конце кривой, такие как ДТЭК-15, Метинвест-15 и МХП-15. Снижение суверенного риска вслед за заявлением МВФ обеспечит максимальный рост цены тех еврооблигаций, которые имеют длительный срок погашения, прогнозирует экономист.

Как сообщал УНИАН, 3 июля МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине займа на сумму 14,9 млрд. долл.