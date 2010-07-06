Межбанк к 12.00: доллар упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9055/7,9170, к 12:00 сузился спрэд - 7,9060/7,9120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2542/0,2546, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2543/0,2544.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 31,0900 (-0,0350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2583/1,2585, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9505/9,9660, к 12:00 цены составили 9,9505/9,9640.