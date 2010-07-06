НБУ сегодня вышел на межбанк

Национальный банк Украины заявил о готовности сегодня осуществлять свои интервенции как путем покупки, так и путем продажи валюты.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/3917, текстом которой располагает УНИАН.

Регулятор сегодня будет покупать доллары по 7,905 грн./долл., продавать – по 7,91 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9055/7,9170, к 12:00 сузился спрэд – 7,9060/7,9120 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2542/0,2546, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2543/0,2544.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9505/9,9660, к 12:00 цены составили 9,9505/9,9640.