Кредит МВФ должен стабилизировать курс гривни

Получение Украиной кредита Международного валютного фонда (МВФ) будет способствовать стабильности курса национальной валюты.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра в Украине Николай ИВЧЕНКО.

«Согласование новой программы сотрудничества с МВФ является положительным сигналом для Украины. Это действительно поддержит стабильность платежного баланса страны и даст возможность сгладить колебания курса национальной валюты в случае крупных платежей по кредитам банковского и реального секторов экономики и в случае нестабильности на мировых финансовых рынках», – отметил Н.ИВЧЕНКО.

Кроме того, он считает, что новая программа должна улучшить позиции Украины при размещении еврооблигаций, которое запланировано на июль. «Ожидается, что государству удастся привлечь около 600 млн. долл. по более низкой процентной ставке (ниже 8%)», – отметил эксперт.

Также Н.ИВЧЕНКО считает, что получение кредита МВФ может разморозить задержку в выделении кредита стране со стороны Еврокомиссии в размере 600 млн. долл.

«МВФ требует от Украины сокращения дефицита государственного бюджета с 5,5% ВВП в текущем году до 3,5% ВВП в 2011 году за счет проведения реформ системы налогообложения и социальной защиты, что вызывает у экспертов скептическое отношение к успешности реализации данной нормы. Вероятно, дефицит государственного бюджета к концу 2010 года будет зафиксирован на уровне 7,5-8% ВВП за счет завышенных доходов государственного бюджета и раздутых расходов. Кроме того, с учетом увеличения роста внешнего государственного долга Украины за счет получения новых траншей кредитов выполнить требование МВФ по сокращению государственного долга, который на 31 мая составил 40,86 млрд. долл., также будет очень непросто», – подчеркнул Н.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл.