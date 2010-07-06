«Родовид Банк» получил новое правление

Временный администратор АО «Родовид Банк» своим решением от 1 июля 2010 года утвердил новый состав правления банка.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, членами правления банка сроком на 5 лет назначены первый заместитель председателя правления по финансовым вопросам Ирина ЖАБСКАЯ (до назначения, с октября 2009 года, занимала должность руководителя проекта в ООО «Монт Ди Пиента»), заместитель председателя правления по операционным вопросам Андрей КАЙЕВ (с октября 2004 года – заместитель председателя правления АО «Родовид Банк»), заместитель председателя правления по вопросам управления рисками Вера ВОЛОЩЕНКО (с октября 2008 года – главный советник секретариата главы ОАО «Ощадбанк»), заместитель председателя правления по юридическим вопросам Вячеслав ЖЕЛИХОВСКИЙ (с мая 2008 года по ноябрь 2009 года – главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра правовой информатики Академии правовых наук Украины).

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,381 млрд. грн., обязательства – 10,752 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 2,043 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «Родовид Банк» получил 3,2 млрд. грн. убытка, в 2009 году – 4 млрд. грн. убытка.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.