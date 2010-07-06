Янукович предлагает усилить независимость Нацбанка

Президент Украины Виктор Янукович подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка Украины (НБУ)".

Документ, целью которого является усиление независимости НБУ, обнародован на сайте парламента.

Законопроектом предусматривается создание Нацбанком общих резервов, которые используются на покрытие его убытков. В случае недостаточности средств общих резервов, превышение расходов Национального банка над его доходами компенсируется за счет средств Государственного бюджета Украины в следующем за отчетным году.

Чистая прибыль НБУ должна распределяться только после подтверждения внешним аудитором и утверждения Советом Национального банка годового финансового отчета. В первую очередь 50% прибыли должны быть направлены в общие резервы и другие резервы Национального банка. Отчисления в общие резервы проводятся до тех пор, пока их сумма не будет на уровне 10% объема денежно-кредитных обязательств Национального банка. Другие 50% чистой прибыли перечисляются в Государственный бюджет Украины в следующем за отчетным году.

После формирования общих резервов в необходимом размере, чистая прибыль в полном объеме перечисляется в Государственный бюджет Украины.

“Существующий порядок перечисления прибыли Национального банка Украины осложняет осуществление оперативной монетарной политики. Такое перечисление средств по своей сути является авансовым перечислением в Государственный бюджет Украины доходов, которые еще не получены, и являются не чем другим, как осуществлением Нацбанком эмиссии на покрытие расходов Государственного бюджета Украины со всеми негативными последствиями для экономики”, - говорится в объяснительной записке к законопроекту.