Оппозиционное правительство просит МВФ обратить внимание на РУЭ

Оппозиция выступает за выделение кредита Международного валютного фонда Украине только после принятия ряда решений Верховной Радой о невозможности использования средств МВФ в качестве расчетов с «РосУкрЭнерго» в связи с решением Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме оппозиционного правительства директору-распорядителю МВФ и членам Совета директоров МВФ, которое было утверждено сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

В письме отмечается, что существует прямой риск для реализации экономической политики в рамках «соглашения стенд-бай», который возник в связи с возвращением в политику и экономику компании «РосУкрЭнерго» и недавним решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по иску РУЭ.

«Мы считаем, что в возвращении «РосУкрЭнерго» в Украину заинтересованы Дмитрий ФИРТАШ, его доверенное лицо и один из «крестных отцов» РУЭ – министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО. Этому прямо способствуют Сергей ЛЁВОЧКИН – глава Администрации Президента и Валерий ХОРОШКОВСКИЙ – председатель Службы безопасности Украины. Учитывая существующую в государстве субординацию, такие их действия не могут происходить без согласия и поддержки Президента Виктора ЯНУКОВИЧА», - говорится в письме.

Как отмечает оппозиционное правительство, есть все основания считать, что львиная доля средств нового кредита МВФ, в случае его предоставления, может быть разворована и использована не по назначению, а для расчетов с «РосУкрЭнерго» и компенсации, как минимум, 5,4 млрд. долларов владельцам «РосУкрЭнерго».