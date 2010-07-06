Доллар подешевел, но очень незначительно

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9055/7,9170, к 12:00 сузился спрэд 7,9060/7,9120. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9055/7,9105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9050/7,9100.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2542/46, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2543/44. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1224 (-0,0026).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2480/1,2605. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,9505/9,9660, к 12:00 цены составили 9,9505/9,9640. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 9,9395/9,9520.