ВР начала рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс
16:49, 06 июля 2010Финансы
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Могут все завершить «к футболу»
Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в начале вечернего заседания парламента председательствующий первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК выразил надежду, что «к футболу, я думаю, должны все завершить».
Как известно, сегодня матч между командами Уругвая и Нидерландов на Чемпионате мира-2010 начнется в 21.30.
Как известно, парламент проголосовал за продление работы сегодня до завершения рассмотрения проекта изменений в Бюджетный кодекс.
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