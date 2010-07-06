Совет НБУ может быть лишен права отлагательного вето

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает лишить Совет Национального банка Украины права применения отлагательного вето в отношении решений правления Нацбанка.

Об этом говорится в поданном в Верховную Раду и обнародованном на сайте парламента законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка Украины".

При этом законопроектом предлагается предоставить Совету НБУ полномочия утверждать по представлению правления Национального банка методику определения заработной платы председателя Нацбанка и его заместителей.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года Совет Нацбанка применил право отлагательного вето к решению правления НБУ об укреплении официального курса гривни с 5,05 грн. за 1 доллар до 4,85 грн./долл.