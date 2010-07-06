Международные валютные резервы НБУ выросли на 10,55%

Согласно окончательным данным, международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне т.г. выросли на 10,55% – до 29,523 млрд. долл. (по предварительным данным – до 29,5 млрд. долл.) Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 12,972 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 864,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составлял – 3,136 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения – 1,512 млрд. долл., проданной населению – 1,624 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 91,6 млн. дол. США и 30 июня 2010 г. составили 14,728 млрд. долл.

В мае 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составлял 7,7 %, что было предопределено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 1,3 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 6,4%). Это преимущественно объясняется укреплением доллара США на международных рынках.