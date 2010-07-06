Эксперт: проект Налогового кодекса может быть принят и без поправок

Проект Налогового кодекса может быть принят в ближайшее время, возможно даже, без учета всех внесенных предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила партнер компании Arzinger, эксперт по налоговому праву Анна ПОГРЕБНАЯ.

По ее словам, позитивными моментами в проекте Налогового кодекса являются только снижение ставок по налогу на прибыль и НДС.

«Что касается НДС, то законодатель сделал попытку приблизить налоговое законодательство к европейскому», - сказала она. Если кодекс будет принят в существующей редакции, то некоторые проблемные вопросы относительно НДС будут сняты. Однако остается проблема порядка возмещения налога. Проект Налогового кодекса окончательно этот вопрос не урегулировал.

В проекте Налогового кодекса есть положение о том, что если гражданско-правовой договор имеет признаки трудового договора, но при этом пока нет разъяснений, что такое трудовой договор, то такое юрлицо-работодатель должен будет платить налог на доходы физлиц, отметила А.ПОГРЕБНАЯ.

По словам партнера компании Arzinger, эксперт по налоговому праву Павла ХОДАКОВСКОГО, среди «негативных сторон» документа – увеличение прав налоговиков. Один из самых острых вопросов – изъятие оригиналов документов для проверки, в том числе, потенциальных нарушений налогового законодательства. Кроме того, по его словам, запрет подачи уточненных налоговых данных сузит возможность для налогоплательщиков выявлять допущенные им же ошибки в налоговой отчетности.

Он также отмечает, что в документе не заложен принцип «в случае конфликта интересов превалируют интересы налогоплательщика». Однако, по его словам, в текущей практике этот принцип также часто игнорируется.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Кабинета Министров Украины, заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке. «Считаю, что Налоговый кодекс в сегодняшнем виде не является сбалансированным и требует серьезной доработки, и я уверен, что на сегодняшний день он не имеет достаточной поддержки в парламенте, поэтому нужно над ним работать», - сказал Президент.