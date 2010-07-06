Fitch повысил рейтинги Украины

Сегодня Fitch Ratings повысило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный". Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, размещенном на сайте рейтингового агентства.

В сообщении указывается, что одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне "B" и повысило рейтинг странового потолка с уровня "B-" до "B".

«Повышение суверенных рейтингов Украины следует за достижением договоренности с МВФ о новой программе кредитования на 14,9 млрд. долл., которая поддерживает уверенность в перспективах проводимой политики и финансирования, снижает риски макроэкономической и финансовой нестабильности и является позитивным фактором для кредитоспособности страны», – отмечает, директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Дэвид ХЕСЛАМ.

Fitch Ratings напоминает, что 3 июля МВФ объявил о достижении договоренности по соглашению о стабилизационном кредите сроком на 2,5 года объемом 10 млрд. специальных прав заимствования (около 14,9 млрд. долл., или 10,6% ВВП Украины за 2010 г. по прогнозам Fitch). Эта договоренность подлежит утверждению Советом директоров МВФ, который будет рассматривать соглашение в конце июля. Новая договоренность следует за соглашением о стабилизационном кредите от ноября 2008 г. на сумму, эквивалентную 16,4 млрд. долл., из которой около 10,4 млрд. долл. было предоставлено до того, как Украина допустила отклонения от программы в ноябре 2009 г. ввиду ослабления политики в преддверии президентских выборов.

Рейтинговое агентство отмечает, что соглашение с МВФ улучшает финансовую гибкость страны и позволит возобновить предоставление дополнительных средств от других международных финансовых организаций при условии, что Украина выполнит определенные структурные и операционные условия МВФ, которые еще пока полностью не определены. «Перед правительством стоят непростые задачи по корректировке политики и принятию мер в связи с воздействием экономического и финансового кризиса, который особенно сильно сказался на Украине. Реальный ВВП сократился на 15,1% в 2009 г., что стало вторым наихудшим экономическим показателем из более 100 стран, рейтингуемых Fitch, после Латвии. Общий дефицит государственного бюджета в прошлом году увеличился более чем на 5 п.п. от ВВП, до 8,5%, и может оказаться выше согласно официальным данным, подготовленным в соответствии с требованиями МВФ. Кроме того, квази-бюджетный дефицит Нафтогаза ("ССС"/прогноз "Негативный") и расходы на рекапитализацию банков добавили около 5% от ВВП к потребностям государства в плане финансирования в прошлом году. Общий государственный долг увеличился до 24,8% ВВП в 2009 г. с 13,8% в 2008 г. С учетом гарантий государственные обязательства оцениваются в 34,6% ВВП» - говорится в сообщении.

Также отмечается, что соглашение с МВФ устанавливает целевой уровень общего дефицита государственного бюджета в 5,5% ВВП в 2010 г. и 3,5% ВВП в 2011 г., при заявленной цели обеспечения понижательной тенденции в области государственного долга. Кроме того, намечено сокращение квази-бюджетного дефицита Нафтогаза до уровня в 1% в этом году и до нуля в 2011 г. «Политика для обеспечения соблюдения этих целевых уровней еще должна быть детализирована, но, вероятно, будет включать меры по улучшению сбора налогов и повышению внутренних тарифов на газ до уровней, покрывающих затраты. Государственные финансы испытают позитивное воздействие улучшения макроэкономической конъюнктуры, и Fitch прогнозирует реальный рост ВВП в 4,5% в 2010 г. и 4,7% в 2011 г. на фоне более сильного внешнего спроса и более благоприятных условий торговли для Украины в особенности в отношении экспорта металлов» - указывается в сообщении Fitch.

«Убедительная и последовательная программа по сокращению бюджетного дефицита и обеспечению понижательной тенденции по показателю государственного долга в сочетании с реформами, направленными на сокращение уязвимости Украины к шокам, может привести к дальнейшему улучшению кредитоспособности с течением времени. В то же время истории проведения последовательной политики в Украине еще предстоит сформироваться», – говорит ХЕСЛАМ.