Волга допускает принятие решения о рефинансировании КС

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий ВОЛГА заявляет, что возможно уже на следующей неделе будет принято решение о рефинансировании кредитных союзов на сумму 100-120 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ВОЛГА сообщил сегодня на пресс-конференции.

«На этой неделе мы завершили окончательные консультации с профильным вице-премьер министром Сергеем ТИГИПКО, и окончательная консультация, которая у нас прошла в прошлую пятницу с Национальным банком Украины дает нам надежду на то, что на следующей неделе мы получим распоряжение Кабинета о рефинансировании кредитных союзов на сумму 100-120 млн. грн.», - сказал В.ВОЛГА.

Он отметил, что данная сумма не решает проблемы задолженности перед вкладчиками проблемных КС , но дает механизм