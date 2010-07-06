Госфинуслуг инициирует создание факторинговой компании

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) инициирует создание государственной факторинговой компании для обеспечения погашения безнадежной задолженности перед вкладчиками проблемных кредитных союзов (КС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА.

«Механизм, который предложен, это создание государственной факторинговой компании, которая будет выкупать у граждан Украины права требования к кредитным союзам, которые регулятор отнесет и квалифицирует как безнадежную задолженность», - сказал В.ВОЛГА.

По его словам, планируется, что в Госбюджете на 2011 год на эти цели будет предусмотрено 1,5 млрд. грн.

«Будет создано государственное предприятие при Госфинуслуг, это госпредприятие на следующий год получит беспроцентный кредит из Госбюджета в размере 1,5 млрд. грн. Госпредприятие будет выкупать права требования у граждан к кредитному союзу в размере тела депозита без процентов, так как не потянет (выплату процентов) сейчас государственный бюджет. Это будет происходить с одновременным получением права требования этим государственным предприятием от кредитного союза к его должникам. Далее эта факторинговая компания должна работать, принимая меры для того, чтобы получить от должников деньги и эти деньги вернуть в государственный бюджет Украины», - сказал В. ВОЛГА.

Он отметил, что если предложенная схема будет поддержана властью, то выплата компенсаций вкладчикам проблемных КС может начаться уже в январе 2011 года.