Литвин предлагает продлить до 1-го августа срок подачи предложений

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает продлить срок подачи предложений к проекту Налогового кодекса до 1 августа 2010 г.

Это предусмотрено проектом постановления о порядке рассмотрения и принятия проекта Налогового кодекса №6509-П от 5 июля 2010 г., опубликованном на официальном сайте парламента.

Согласно документу, также предлагается провести парламентские слушания по вопросу налоговой реформы в сентябре-октябре т.г. Кроме того, проектом постановления предусматривается провести голосование за все разделы Налогового кодекса, кроме первого, через 14 календарных дней после голосования за первый раздел, для того чтобы адаптировать нормы специальной части кодекса к терминологии, определенной в первой его части. «Если отдельный раздел Налогового кодекса будет проголосован, то при голосовании за последующие разделы Налогового кодекса предварительно проголосованный текст не может быть изменен», - сказано в документе.

В то же время документ предусматривает, что проект Налогового кодекса принимается в целом до завершения работы седьмой сессии Верховной Рады шестого созыва и вступает в силу с 1 января 2011 г.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Кабмина, заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке. «Считаю, что Налоговый кодекс в сегодняшнем виде не является сбалансированным и требует серьезной доработки, и я уверен, что на сегодняшний день он не имеет достаточной поддержки в парламенте, поэтому нужно над ним работать», - сказал Президент.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.