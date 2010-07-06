Fitch: для капитализации банков Украине нужно 11 млрд. долларов

Международное рейтингвое агенство Fitch Ratings оценивает потребность в капитализации банковской системы Украины в 11 млрд. долл. США.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

«По мнению Fitch, потребности в капитализации в сумме составляют приблизительно 11 млрд. долл. (примерно 8% ВВП), однако эта оценка также включает украинские банки, имеющие иностранных и частных владельцев, поэтому не все дополнительные расходы придутся на долю государства», - говорится в сообщении Fitch.

При этом в Fitch считают, что соглашение с МВФ, вероятно, ускорит процесс рекапитализации банковской системы, которую потребуется провести до того, как банки вновь начнут поддерживать экономический рост посредством расширения кредитования частного сектора. «Стабилизация макроэкономической конъюнктуры и более низкая волатильность гривни, поддерживаемая накоплением валютных резервов, которые составляют 26,7 млрд. долл., улучшили ситуацию для банков. В то же время прогресс с рекапитализацией идет медленно. Согласно оценкам Министерства финансов Украины, потребности банков в рекапитализации составляют 30 млрд. грн., или около 3% ВВП за 2010 г» - отмечают в Fitch.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ оценочная сумма докапитализации украинских банков по результатам стресс-тестирования составляет 40 млрд. грн.