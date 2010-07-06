Fitch повысил рейтинги восьми украинских банков

Сегодня Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") восьми украинских банков с уровня "B-" до "B". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный". Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что данное рейтинговое действие следует за повышением сегодня долгосрочных РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B" со "Стабильным" прогнозом.

Согласно сообщению, повышение рейтингов «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «Банка Форум», «ПроКредит Банка» (Украина), «ПРАВЭКС-БАНКа» и «ВТБ Банка» (Украина) следует за повышением странового потолка Украины с уровня "B-" до "B". Страновой потолок Украины отражает трансфертный риск и риск конвертации и сдерживает долгосрочные РДЭ банков в иностранной валюте, поскольку ограничивает степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах. Долгосрочные РДЭ этих банков в национальной валюте на уровне "B+" также принимают во внимание страновые риски Украины.

Также сообщается, что повышение рейтингов банков, находящихся в государственной собственности, «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» учитывает улучшение способности государства предоставить поддержку в случае необходимости, о чем свидетельствует повышение долгосрочных РДЭ Украины, в то время как готовность предоставить поддержку, вероятно, будет существенной, исходя из того, что банки находятся в государственной собственности, и ввиду их роли в осуществлении политики государства. Улучшеная самостоятельная кредитоспособность «Укрэксимбанка» (относительно «Ощадбанка») отражена в его более высоком индивидуальном рейтинге.

Fitch в ближайшем будущем проведет дополнительный анализ индивидуальных рейтингов вышеперечисленных банков, а также рассмотрит рейтинги не охватываемых в настоящем сообщении банков, имеющих украинских владельцев (ПАО КБ ПриватБанк ("B-"/прогноз "Стабильный"), Банк Хрещатик ("B-"/прогноз "Негативный"), Банк Пивденный ("B-"/прогноз "Негативный") и Индустриалбанк ("CCC"/прогноз "Негативный")).