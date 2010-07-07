Рада отложила окончательное решение по Бюджетному кодексу
Верховная Рада Украины отложила принятие окончательного решения относительно новой редакции Бюджетного кодекса на четверг.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 285 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, внося такое предложение, отметил то, что такое отсрочивание принятия законопроекта необходимо для того, чтобы были согласованы позиции и принятый закон «отвечал Конституции, чтобы он был сбалансирован».
Он обратился к Комитету ВР по вопросам бюджета и Главному юридическому управлению парламента, чтобы они изучили эти предложения, которые сегодня были поддержаны, и чтобы было сделано все для того, чтобы текст не был разбалансированным.
В.ЛИТВИН отметил, что работа, которая проделана ВР, свидетельствует о том, что «у нас есть понимание, что это должен быть документ для страны на длительную перспективу, а не под политический момент».
Как сообщал УНИАН, ВР вчера рассматривала проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», в который внесена 671 поправка.