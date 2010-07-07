Экономист: Нацбанк осуществил «инновацию» на валютном рынке

Национальный банк Украины во вторник, 6 июля, осуществил «инновацию» на валютном рынке.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что центральный банк вчера вышел на рынок не только с привычной заявкой на покупку доллара по курсу 7,9050 грн./долл., но и с предложением о продаже американской валюты по курсу 7,91 грн./долл. Однако экономист допускает, что новая интервенция является технической, отражающей продажу валюты «Нафтогазу» в целях поддержки его платежа за импортированный в июне 2010 года газ на сумму 0,7 млрд. долларов.

Как отметил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок во вторник закрылся котировками 7,9055-7,9105 грн./долл. По его словам, соотношение гривня-доллар не изменилось. При этом рынок закрылся курсами 9,9397-9,9520 грн./евро, сообщил экономист. Вчера украинская валюта подешевела к европейской на 0,3%, подсчитал он.