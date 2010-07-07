Межбанк: котировки составляют 7,9065-7,9110 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9065/7,9110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2541/0,2543, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9410/9,9525. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2576/1,2578 (вторник – 1,2583/1,2585).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,9050/7,9100.