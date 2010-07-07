Украину ожидает вторая волна кризиса?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство будет выстраивать свою экономическую политику с учетом прогнозов международных экспертов о возможности второй волны мирового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Международные финансовые рынки за последние месяцы, к сожалению, не демонстрируют желаемой стабильности. Все это дало основания ведущим экономистам мира вести речь о возможности второй волны кризиса. В такой ситуации наше правительство не имело права прятать голову в песок, как страус, как это делали некоторые деятели, которые с экранов телевизоров заверяли, что кризис Украину не зацепит, и что власть закроет перед кризисом двери», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, украинская экономика не выдержит нового удара кризиса. «Поэтому наш долг - делать возможное и невозможное, чтобы предотвратить и минимизировать влияние возможной второй волны мирового финансового кризиса. Наше правительство не собирается закрывать глаза на очевидные риски. Мы обязаны подготовить страну, создать необходимые резервы, сконцентрировать финансовые ресурсы», - отметил он.