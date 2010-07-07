Тигипко: кредиты МВФ пойдут на увеличение валютных резервов
Преимущественно
Средства кредитов, которые Украина планирует привлечь от Международного валютного фонда (МВФ), будут направляться преимущественно на увеличение валютных резервов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
При этом он отметил, что в настоящее время не определен объем средств кредитов, который может быть направлен также на сокращение дефицита государственного бюджета.
В то же время, по словам вице-премьера, привлечение кредитов МВФ позволит привлечь финансовую поддержку со стороны других международных финансовых учреждений. В частности, он сообщил, что правительство подписало с Евросоюзом меморандум о выделении на реализацию двух программ около 610 млн. евро, а также меморандум со Всемирным банком на привлечение около 800 млн. долл.
С.ТИГИПКО отметил, что указанные средства планируется направить исключительно на нужды покрытия дефицита бюджета.
Также вице-премьер напомнил, что программа сотрудничества с МВФ предусматривает выделение Украине кредитов на общую сумму 14,9 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предполагается привлечь под ставку 3,5% годовых.