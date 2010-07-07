Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 6 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,83 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 9,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-9,92 грн./евро, по продаже – в пределах 9,94-10,02 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 6 июля незначительно повысился и сегодня составляет 0,2455/0,2548 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2570 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня на 0,6% и сегодня составляет 9,85 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 9,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-9,92 грн./евро, по продаже – в пределах 9,93-10,08 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы сегодня повысился на 0,9% по сравнению с 6 июля и на сегодня составляет 0,2465 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2549 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2570 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,65/9,96 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,80/10,05 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,915 грн., евро – 9,75/10,00 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 7 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9084, к евро – 9,947976, к российскому рублю – 0,25419.