Дефицит госбюджета составил более 15 млрд. грн.

За январь-май 2010 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 15,196 млрд. грн., в том числе общий фонд выполнен с дефицитом 15,626 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета за указанный период составили 93,836 млрд. грн., в том числе общего фонда – 74,786 млрд. грн. При этом налоговые поступления в госбюджет составляли 67,611 млрд. грн., неналоговые – 22,423 млрд. грн.

Минфин не предоставляет информации о степени выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета за январь-май т.г. составили 109,875 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 90,591 млрд. грн. (95,8% от плана отчетного периода).

В январе-мае 2010 года погашения основной суммы госдолга из бюджета составило 9,931 млрд. грн. Погашение внутреннего долга было на уровне 7,850 млрд. грн., внешнего долга – 2,081 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 1,3 млрд. грн.

Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 26,941 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено 26,820 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 22,708 млрд. грн. (на рекапитализацию «Укрэксимбанка» – 6,4 млрд. грн.), на внешнем – 121,3 млн. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-мае 2010 года в госбюджет поступило 177 млн. грн.

За январь-май т.г. сводный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 11,505 млрд. грн. Доходы сводного бюджета составили 120,450 млрд. грн., кассовые расходы – 132,801 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 324 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд. грн. Дефицит госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют сводный бюджет Украины.